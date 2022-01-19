“الشهوبي” يناقش كيفية السماح للشركات المنفذة لمشروع مطار طرابلس العالمي البدء في مراحل عودة الأشغال بالمطار

قام وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمطار طرابلس العالمي. وذلك للوقوف على آخر مستجدات المسح الأرضي الجاري لإزاله الألغام ومخلفات الحرب.

التقى خلال الزيارة بإدارة الهندسة العسكرية والمركز الليبي لإزاله الألغام ومخلفات الحرب وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وتمحور النقاش مطول حول مشروع المطار للوصول إلى آلية عمل وجدول زمني دقيق لإتمام عمل فرق عمل المسح الأرضي للألغام وبقايا مخلفات الحرب وللسماح للشركات المنفذة لمشروع مطار طرابلس العالمي البدء في مراحل عودة الأشغال بالمطار.

كما أشاد “الشهوبي” بكفاءتهم في عملهم في الظروف الخطرة التي قد تواجههم في إزالة الالغام ومخلفات الحرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية