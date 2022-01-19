المواصلات تبحث المشاريع التي نفذتها الوزارة والمشاريع الجاري تنفيذها حالياً ببلدية زوارة

اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” وبحضور ووكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري “وسام الإدريسي”، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، مع وفد محلي تضمن مجلس أعيان وحكماء مدينة زوارة ومدير مكتب مواصلات زوارة ومدير ميناء زوارة التجاري ومدير فرع الشركة الليبية للموانئ زوارة.

كما استعرض “الشهوبي” المشاريع التي نفذتها الوزارة والمشاريع الجاري تنفيذها حالياً بالمدينة ، مشيراً إلى عزم الوزارة على توفير الدعم اللازم لحل كافة المختنقات التي تواجه مشروعات القطاع بالمدينة .

تناول الاجتماع مناقشة سير مشروع إعادة بناء حاجز الأمواج لميناء زوارة البحري وما يتعلق بأعمال تعميق الحوض لمدخل السفن.

ومن جهة أشار “الإدريسي” بأنه يتابع عن ما كثب مع المختصين بالمجلس البلدي زوارة باقي مشاريع القطاع والتي من أهمها ( طريق زوارة – ابوكماش )، وكذلك مشروع استطالة مهبط مطار زوارة الدولي و استكمال مرافقه ، حيث توجه الوزير لمدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بضرورة المباشرة في تنفيذ تلك المشروعات نظرا لأهميتها الاستراتيجية للقطاع .

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