«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاربعاء 19 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 19 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5863 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1982 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2416 دينار، والليرة التركية 0.3382 دينار، والدولار الكندي 3.6661 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2226 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2487 دينار، والدينار التونسي 1.5911 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4951 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 19 يناير 2021: