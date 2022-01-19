وزارة التخطيط تعقد اجتماعاً بخصوص تخصيص مبلغ مالي بقيمة 600 مليون لإستكمال تنفيذ المشروعات

عقد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية محمد الزيداني اجتماعاً مع وكيل وزارة التخطيط لشؤون ديوان الوزارة ومستشارين الوزارة ومدير إدارة الميزانية والمتابعة وعدد من رؤساء الأقسام بإدارة الميزانية.

تناول الاجتماع استعراض قرار مجلس الوزراء رقم ( 270 ) بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الثالث (التنمية) قدره 600 مليون دينار، لإستكمال تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المؤقتة والمتعلق بوضع آلية لتنفيذ أوامر الصرف.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الاسس والضوابط الواردة بمنشور وزارة التخطيط رقم (4) لسنة 2021م، بشأن استكمال تنفيذ المشروعات المنفذة من الحكومة المؤقتة، والإلتزام بما ورد في المنشور.

بالإضافة إلى سبب التأخر في تزويدنا بالمشروعات الخاصة بالحكومة المؤقتة في القطاعات ذات العلاقة، وخاصة المحالة من ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية.

كما تم الاتفاق على حصر المشروعات الواردة في الكشوفات المحالة من الالتزامات ومدى مطابقتها بالبرامج التنموية بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

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