“القوى العاملة”: مرتبات للمصريين في ليبيا تقارب 20 ألف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 37 وظيفة في ليبيا، بمرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه، بحسب ما جاء في صحيفة “المصري اليوم”، للعمل في سبعة تخصصات للعمل في مصحة يشفين التخصصية في ليبيا.

وحددت الوزارة آخر موعد للتقديم ليكون يوم 31-12-2022، بحيث يتم التقديم رسميًا لهذه الوظائف عن طريق النموذج المخصص لذلك على موقع وزارة القوي العاملة المصرية.

وسبق أن أكد وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، ، على استعداد الحكومة المصرية للمشاركة الجادة في إعادة إعمار ليبيا وتوفير العمالة المصرية المدربة لسوق العمل الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية