رئيس الوزراء يشارك في دورة عن ” المجلس الوطني ودوره في التطوير الاقتصادي والاجتماعي”

طرابلس 19 يناير 2022 (وال) شارك رئيس الوزراء السيد (عبد الحميد الدبيبة) أمس الثلاثاء، في ندوة عن “دور المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في خطة عودة الحياة” في طرابلس.

‎هذا وأكد الرئيس خلال الندوة على أهمية التنسيق بين المجلس وبين الوزارات المختلفة، لبدء المشاريع والبرامج التنفيذية المشتركة حسب اختصاص كل وزارة.

و أشار إلى الحاجة لتفعيل الدور الإستشاري للمجلس، لما له أهمية في إنشاء رؤية مستقبلية تنموية بعيدة المدى. (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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