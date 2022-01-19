بنك “ABC” يتحصل على جائزة الأفضل لإدارة الخزينة والنقد في البحرين وتونس لعام 2022

تحصل بنك ABC البنك الرائد في منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جائزة أفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في البحرين وتونس لعام 2022 من مجلة جلوبال فاينانس.

حيث شرع البنك في برنامج طموح للتحول الرقمي في قطاع الخدمات المصرفيك بالجملة لبناء بنك المستقبل وهو الذي يدعم إحتياجات عملاءه المتغيرة كما يقوم بدمج أفضل التكنولوجيات من نوعها مع نهج إبتكاري مرن لرقمنة خدماته المصرفية بالجملة مما نتج عن إطلاقه أول خدمة إلحاق رقمية للعميل من شريحة الشركات في المنطقة مما يتيح لعملاء الخدمات المصرفية للشركات فتح حساب في أسرع وقت من خلال منصة الخدمة الذاتية الحديثة .

ويسير البنك بخطى تابثة لرقمنة خدماته لتسريع وقت الوصول إلى السوق وتحسين تجربة العملاء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية