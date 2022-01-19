مصر تسعى لرفع قدرة الجهد الكهربائي على الخط الرابط مع ليبيا

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أيمن حمزة، عن اقتراح لرفع جهد الخط الكهربائي الرابط مع ليبيا من 220 إلى 500 كيلوفولت، بحيث يتم زيادة قدرة التبادل إلى ألفيْ ميجاوات.

وأضاف “حمزة” في تصريحات خاصة لـ” اليوم السابع”، أنه يتم حاليًا نقل 100 ميجاوات على جهد 220 كيلوفولت على خط الربط الحالي، في حين تم رفع القدرة في يناير من العام 2020 إلى 150 ميجاوات.

وأوضح أن إجمالي قدرة مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها مصر خلال الفترة المقبلة ما يقرب من تسعة آلاف ميجاوات، مشيرًا إلى أن مصر تخطط لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي من الاتجاهات كافة سواء شرقًا أو غربًا أو شمالاً أو جنوبًا.

وذكر أن مشروعات الربط تحظى باهتمام كبير من الدولة للاستفادة من الاحتياطي اليومي بالشبكة.

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