اللجنة العليا لصندوق ضمان الائتمان تعقد اجتماعها الثاني.. تابع التفاصيل

اجتمعت اللجنة العليا لصندوق ضمان الائتمان برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة رئيس اللجنة وضمّ الأعضاء وكلاء وزارات التخطيط والعمل والتأهيل والصناعة والمعادن والشباب بحضور مدير عام صندوق ضمان الائتمان ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

تناول الاجتماع على سير العمل بصندوق ضمان الائتمان والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمله وسُبل تذليلها وطرح المقترحات التي من شأنها تطوير الأداء وتسهم في اضطلاع الصندوق باختصاصاته ودعم خطة وزارة الاقتصاد والتجارة في تفعيل قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما استعرض مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة مقترح خطة تمويل مشروعات متناهية الصغر تستهدف خلال مرحلة أولى دعم وتمكين 25 ألف شاب وشابة من تنفيذ مشاريع حرفية بمختلف المناطق.

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