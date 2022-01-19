نمو الصادرات السلعية لمصر بنسبة 26%

كشفت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، أن صادرات مصر السلعية نمت بنسبة 26 % خلال عام 2021.

وأفادت “الجامع”، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للوزارة، أن الصادرات السلعية ارتفعت إلى 32 مليارًا و128 مليون دولار، مرجعةً السبب إلى المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية خلال الماضي على المنتجات المصرية في القطاعات كافة، إذ حققت صادرات مصر للاتحاد الأوروبي ما قيمته تسعة مليارات و153 مليون دولار.

وفي سياق منفصل، بحثت “الجامع” رفقة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

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