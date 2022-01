الجمارك الجزائرية تنهي استعداداتها لبدء عمليات التصدير نحو ليبيا

كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، عن استكمال الاستعدادات لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعابر الحدودية “الدبداب” الذي يرتبط بمدينة غدامس، ومعبر “عين قزام” الرابط بالنيجر.

وأكد الخالدي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، وقوفه على الإجراءات والتدابير المتخذة لفتح المعابر الحدودية بهدف تسهيل عمليات التصدير، مؤكدًا اتخاذ حلول استعجالية في الأيام القريبة لمباشرة التصدير عبر هذه المعابر.

وكان وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، دعا الفترة رجال الأعمال الجزائريين إلى ضرورة اقتحام السوق الليبية من خلال المنتجات الغذائية ومواد البناء المطلوبة بالتزامن مع فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

