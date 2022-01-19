خاص.. ديوان المحاسبة يطالب الحويج بإعادة تفعيل رقم الآلي الموحد والتسجيل الإلكتروني

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن مطالبة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة “علاء المسلاتي” يوم 16 يناير 2022 إعادة تفعيل رقم الآلي الموحد والتسجيل الإلكتروني في مراسلة رسمية وجهها إلى وزير الاقتصاد “محمد الحويج” وذلك بشكل عاجل.

كما إطلعت صدى حصرياً على المراسلة والتي تضمنت تأكيد الديوان بعدم وجود أي تعارض أو مخالفة للقانون التجاري في إصدار الدولة لرقم سجل تجاري وفقاً للمتطلبات القانونية وفي نفس الوقت أن ذلك لا يمنع من فرض رقم آلي موحد يعالج التشوهات والمشاكل ويؤسس إصلاحات إستراتيجية القطاع .

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