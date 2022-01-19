بنغازي| رصف عدد من الشوارع وتركيب أعمدة الإنارة بمنطقة أرض ازواوه

بنغازي 19 يناير 2022 (وال)- يواصل المجلس التسييري لبلدية بنغازي، أعمال رصف لعدد من الشوارع وتركيب أعمدة الإنارة تعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة أرض ازواوه.

وقال مسؤول رصف الطرق والشوارع بالبلدية أمين الأريل – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية: “قمنا بتركيب إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة أرض ازواوه والمناطق التي لا توجد بها إنارة، كما نعلم إن بنغازي خرجت من حرب وأغلب المحطات لا يصلها الكهرباء بسبب الدمار، مما أدى إلى لجوئنا لأعمال الإنارة بالطاقة الشمسية، فبدأنا الآن بمنطقة أرض ازواوة وشارع الأندلس، وفي طريق الدائري الخامس، وطريق الهواري وصولا إلى منطقة جردينا، فإنارة الطاقة الشمسية؛ تعتبر آمنه لوجود الإنارة من المساء إلى الصباح في الشوارع التي كان بها الظلام حالك”.

وأضاف الأريل: “بالنسبة للطرق؛ فموضوع التعمير يعتبر ضخم على مستوى مدينة كبرى مثل بنغازي، فلابد من التخطيط ووجود شركات كبرى وميزانية كبرى، تقوم بأعمال البنية التحتية، فما نقوم نحن به الآن حل مؤقت، وليس جذري من ترصيف وتوسيع للطرق، نظرًا لعدم وجود ميزانية”. (وال) ن ع/ ر ت

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