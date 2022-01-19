خاص.. مصدر بالمركزي يؤكد إنتهاء إدارة العمليات من تحويل علاوة الأبناء لحسابات المصارف.. ويكشفها بالأرقام

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إنتهاء إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي طرابلس من تحويل ما قيمته 1077.6 مليون دينار علاوة الأبناء لحسابات المصارف التجارية .

مصرف الجمهورية 271 مليون ومصرف الامان 257 مليون ومصرف التجاري الوطني 170 مليون ومصرف الوحدة 138 مليون ومصرف الصحاري 65 مليون ومصرف شمال أفريقيا 64 مليون ومصرف التجارة والتنمية 58 مليون ومصرف الواحة 15 مليون ومصرف المتحد 13 مليون ومصرف الاجماع العربي 6 مليون ومصرف المتوسط 3 مليون ومصرف السراي 2 مليون ومصرف النوران 2 مليون .

والمصرف الإسلامي 2 مليون والمصرف التجاري العربي 1.7 مليون ومصرف الوفاء 1.3 مليون والمصرف الزراعي 916 ألف والمصرف الليبي الخارجي 221 ألف ومصرف اليقين 218 ألف ومصرف الخليج الأول 30 ألف ومصرف الأندلس 9300 ألف .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية