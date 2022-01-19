صنع الله يحذر من انخفاض إنتاج الغاز العامين القادمين بسبب البيروقراطية

حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، من انخفاض إنتاج الغاز خلال العامين القادمين بسبب عدم صرف الميزانيات والبيروقراطية التي يواجهها عمل المؤسسة، ومن أن عدم صرف إيرادات الدولة في خلق إيرادات أخرى للبلاد، سيؤدي إلى وضع سيء خلال العقدين القادمين.

وقال صنع الله في مؤتمر صحفي، إن المؤسسة دخلت عام 2021 بديون بلغت نحو 3 مليارات دينار، ولم يصرف إلا 11٪ من الميزانية المخصصة للنفط خلال العام الماضي.

وأعلن صنع الله، بلوغ إجمالي كميات إنتاج النفط الخام خلال 2021 أكثر من 440 مليون برميل بزيادة 310% مقارنة بإنتاج عام 2020، وأن الإيرادات النفطية تجاوزت 23 مليارا و718 مليون دولار منذ تجميدها، معتبرا خيار تجميد الإيرادات من بيع النفط بالخيار الوطني لحماية قطاع النفط بالبلاد.

وذكر صنع الله أن معظم المنشآت النفطية في البلاد مدمرة، معتبرا أنه في حال لم تتدخل الدولة لصرف الميزانيات الكاملة للقطاع فإنه سيواجه انحدارا في الإنتاج.

من جهة أخرى أضاف صنع الله أن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، يتعمد عرقلة أعمال المؤسسة الوطنية، محملا إياه المسؤولية الكاملة لضربه القانون بعرض الحائط، وفق قوله.

واتهم صنع الله ديوان المحاسبة، بإيقاف عقود لشركة زلاف النفطية، إضافة إلى رفض تأمين المؤسسة لحقل الجرف البحري ما جعله دون حماية إلى اليوم.

وبين صنع الله أن حجم الطلب على وقود الديزل من شركة الكهرباء ارتفع بشكل كبير حيث وصل إلى أكثر من 59% عن الأعوام الماضية.

وأشار صنع الله إلى أن الشركة العامة للكهرباء، تستهلك أكثر من ثلثي الإنتاج من الغاز، مطالبا إياها بالبحث عن مصادر إنتاج أخرى للطاقة.

وكشف صنع الله أن المؤسسة تستهدف فتح حقلين بقدرة إنتاج 19 ألفا و700 برميل وإعادة الحقول الظهرة والغاني وغيرها المدمرة والتي يقدر إنتاجها بــ 16 ألف برميل يوميا.

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