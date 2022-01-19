“صنع الله”: ليبيا تخطط للحفاظ على الإنتاج عند 1.2 مليون برميل يومياً

أفاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بأن المؤسسة تخطط للحفاظ على الإنتاج عند مستوى 1.2 مليون برميل يومياً في 2022.

وأضاف صنع الله خلال مؤتمر صحفي في طرابلس اليوم الأربعاء أن المؤسسة تأمل أن تتمكن من زيادة الإنتاج إذا حصلت على ميزانية إضافية، وأن الشركة تخطط لبدء تشغيل حقلين جديدين هذا العام، وهو ما سيضيف طاقة إضافية بنحو 18 ألف برميل يومياً.

وأوضح رئيس المؤسسة أنه يسعى لتكون ميزانية المؤسسة 31 مليار دينار “6.7 مليار دولار” في 2022، وأن ذلك سيتيح لليبيا زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة وميزانية المؤسسة موضع خلافات سياسية حادة خلال العام الأخير، كانت أطرافها حكومة الوحدة والبنك المركزي ووزير النفط وصنع الله.

كما أوقفت المؤسسة في العام الماضي الإنتاج في عدة حقول لأسابيع، بسبب ما قالت إنها مخاوف تتعلق بالميزانية تمت تسويتها فيما بعد، وذلك بعد محادثات مع الحكومة.

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