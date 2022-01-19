صنع الله: الميزانية المطلوبة لهذا العام 31 مليار دينار لزيادة الإنتاج النفطي

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن المؤسسة تخطط للحفاظ على الإنتاج عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا في 2022.

وتابع صنع الله بالقول في مؤتمر صحفي في طرابلس اليوم الأربعاء: أن المؤسسة تأمل أن تتمكن من زيادة الإنتاج إذا حصلت على ميزانية إضافية .

وأضاف إن الميزانية المطلوبة لهذا العام 31 مليار دينار ليبي (6.7 مليار دولار) ولو تحصلوا عليها يمكن أن يصل الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وكشف أن المؤسسة تخطط لبدء تشغيل حقلين جديدين هذا العام، ما يضيف نحو 18 ألف برميل يوميا للإنتاج.

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