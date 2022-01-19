اقتصاد

بالشراكة مع القطاع الخاص.. “الحديد والصلب” يفتتح مصنع “سيلكات الصوديوم”

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دشنت الشركة الليبية للحديد والصلب، مصنع إذابة مادة “سيلكات الصوديوم”، التي تُستعمل في وحدة القولبة على البارد بمصنع الاختزال المباشر.

وأوضحت الشركة أن المصنع يأتي بالشراكة مع القطاع الخاص المتمثل في شركة الأفق للصناعات الكيماوية، التي ستقوم بتنفيذ التزامات بنود العقد، من توريد للمادة الصلبة وتشغيلٍ وصيانة للآلات، على أن تلتزم الشركة الليبية للحديد والصلب بتوصيل خطوط الماء والكهرباء والبخار والصرف الصحي، مع شراء المادة بعد إذابتها لاستخدامها في المصنع.

يُذكر أن أولى مراحل التجارب والتشغيل الفعلي للمصنع انطلقت أمس الثلاثاء، وسيوفر المصنع المستحدث على الشركة أعباء عدة، متعلقة بتوريد ونقل المادة التي كانت تُستورد من عدة دول منها الهند وتونس ومصر.

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قناة 218 الليبية

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