وكالة الطاقة الدولية تتوقع تسجيل فائض في المعروض النفطي

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تتجه أسواق النفط العالمية لتسجيل فائض، على الرغم من استمرار تفشي المتحور أوميكرون.

وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري، “أن الزيادة المطردة في الإمدادات قد تؤدي إلى تسجيل فائض كبير خلال الربع الأول من العام الجاري”.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية، أن تخفيف الإجراءات المفروضة بسبب الفيروس يرفع توقعات الطلب على الخام خلال العام الماضي والعام الجاري، إلى مئتي ألف برميل يوميًا.

وفي سياق ذي صلة، أكدت منظمة أوبك في تقريرها الشهري، بقاءها على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، عند أربعة ملايين ومئتي ألف برميل يوميًا دون تغيير.

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