الشؤون الاجتماعية تعلن إيداع المبالغ المخصصة لمنحة الأولاد

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إيداع المبالغ المخصصة لمنحة والأولاد للربع الاخير 2021م بكافة المصارف العاملة .

وقالت الوزارة: بدعم من حكومة الوحده الوطنية ورئيسها وبجهد متواصل من وزير الشؤون الاجتماعية تم اليوم وبفضل إيداع منحة الأولاد دون سن الثامنة عشر للربع الاخير من العام 2021م بكافة المصارف .

وتابعت الوزارة: وبذلك يمكن لكافة المستفيدين منها مراجعة مصارفهم وسحب القيمة المخصصة لهم .

وكان مصدر بمصرف ليبيا المركزي قد أكد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن شروع إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي تحويل مخصصات علاوة الأبناء إلى المصارف التجارية والتي ستشرع بدورها بإحالتها إلى حسابات المستفيدين ابتداءً من يوم غد الخميس ، كما ستشرع كافة فروع المصارف بصرف قيمة المنحة نقداً بحسب طلب الزبائن .

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