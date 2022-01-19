“الوطنية للحفر” تحقق إيرادات بقيمة 360 مليون دينار

حققت الشركة الوطنية للحفر إيرادات بقيمة 360 مليون دينار، بعدما أنجزت 95 ‎%‎ من مستهدفات العام 2021.

وجاء إعلان الشركة عن إجمالي إيراداتها عن العام الفائت، خلال اجتماع الجمعية العمومية برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحضور رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط عبدالمولى أبو فايد، وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة والشركة.

وأوضح صنع الله خلال الاجتماع، أن الشركة الوطنية استطاعت تحقيق نسبة من مستهدفات الحفر تصل إلى 56 % من الآبار المنجزة، ونسبة 26% من إجمالي أعمال صيانة الآبار، ما أسهم في توازن سوق العمل، مؤكداً أن المؤسسة ستواصل تقديم الدعم للشركة من خلال خطة حفر وصيانة العديد من الآبار.

وقال أبوفايد إن الشركة أبرمت اتفاقيات مع شركتي أدس و”شلمبرغير” لاستيعاب حجم عمل السوق، في إطار البدء بتنفيذ الأعمال البحرية، وأبرمت الشركة اتفاقية مع شركة “أدس” لتنفيذ أعمال في القطعتين البحريتين “أ” و “هـ” التابعتين لشركة مليتة، فيما تعكف الشركة حالياً على تطوير وتحديث أسطول حفاراتها، وتوفير قطع غيارها وزيادة أعدادها لتحقيق عائد أكبر في الأرباح وتوسيع النشاط.

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