وزارة الاقتصاد تدرس تقديم تمويل استثماري لـ25 ألف شاب وشابة

قدّم المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبد الناصر أبوزقية، مقترح خطة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، تستهدف دعم وتمكين 25 ألف شاب وشابة من تنفيذ مشاريع حرفية بمختلف المناطق كمرحلة أولى.

جاء تقديم المقترح خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لصندوق ضمان الائتمان، برئاسة وزير الاقتصاد محمد الحويج وعضوية وكلاء وزارات التخطيط والعمل والتأهيل والصناعة والمعادن والشباب، بحضور المدير العام لصندوق ضمان الائتمان.

واطّلعت اللجنة على المشاكل والصعوبات التي تواجه عمله وسُبل تذليلها، وطرح مقترحات تطوير الأداء ضمن خطة وزارة الاقتصاد والتجارة تفعيل قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

يُذكر أن صندوق ضمان الائتمان مُنشأ بقرار من المجلس الرئاسي السابق في مارس 2020، في إطار إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل، وبعض الأحكام ليعاد تسميته “صندوق ضمان الائتمان”، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية