ديوان الوزراء يعلن عن بدء تفعيل منظومة منح تأشيرات الدخول للمنظمات الأجنبية غير الحكومية

أعلن أمين عام ديوان مجلس الوزراء علي شلاك عن بدء تفعيل منظومة منح تأشيرات الدخول للمنظمات غير الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، بحضور نائب رئيس مصلحة الجوازات وممثلين عن عدد من الجهات الأمنية المختصة وعن وزارة الخارجية.

وأوضح الأمين العام أن تفعيل هذه المنظومة جاء بعد اقتراح من إدارة الشؤون الخارجية بديوان رئاسة الوزراء وذلك لإيجاد وسيلة يتم من خلالها منح التأشيرات للمنظمات الأجنبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، ليتم إحالة التأشيرة لمصلحة الجوازات والجنسية لإصدار التأشيرة.

وأكد شلاك أن تفعيل هذه المنظومة سيعقبه تفعيل عدد من المنظومات الإلكترونية، والتي في طور التنفيذ، سعيا لخدمة المواطنين وتذليل الصعوبات أمامهم.

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