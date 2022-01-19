“صنع الله” يدعو شركة أكاكوس النفطية لتصحيح وضعها المالي

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مسؤولي شركة أكاكوس للعمليات النفطية، بتصحيح الوضع المالي للشركة، وإعداد خطة عمل واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها بطريقة لا تؤثر على الاحتياطيات.

ودعا صنع الله الشركة خلال ترأسه اجتماعات جمعيتها العمومية بالقيام بالدراسات المكمنية، والعمل على تطوير حقول الشركة الصغيرة وإعطائها الأولوية في ميزانية الشركة، وإعادة النظر في كل المشاريع المتعثرة، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن شركة أكاكوس التي تُعد من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، تقوم بتشغيل حقل الشرارة الواقع بعقود الامتياز 115 و186، حيث بلغ معدل إنتاج الشركة نحو 272 ألف برميل يومياً خلال عام 2021، مساهمة بنسبة 8% من الاحتياطي الكلي بليبيا.

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