“صنع الله” يدعو شركة أكاكوس النفطية لتصحيح وضعها المالي

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مسؤولي شركة أكاكوس للعمليات النفطية، بتصحيح الوضع المالي للشركة، وإعداد خطة عمل واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها بطريقة لا تؤثر على الاحتياطيات.
ودعا صنع الله الشركة خلال ترأسه اجتماعات جمعيتها العمومية بالقيام بالدراسات المكمنية، والعمل على تطوير حقول الشركة الصغيرة وإعطائها الأولوية في ميزانية الشركة، وإعادة النظر في كل المشاريع المتعثرة، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
يشار إلى أن شركة أكاكوس التي تُعد من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، تقوم بتشغيل حقل الشرارة الواقع بعقود الامتياز 115 و186، حيث بلغ معدل إنتاج الشركة نحو 272 ألف برميل يومياً خلال عام 2021، مساهمة بنسبة 8% من الاحتياطي الكلي بليبيا.
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