صنع الله يطالب شركة أكاكوس بتصحيح وضعها المالي

عقد صباح اليوم الأربعاء الاجتماع السنوي لشركة “أكاكوس” للعمليات النفطية للعام 2021 برئاسة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والمسؤولين بشركة أكاكوس.

تناول الاجتماع كلمة صنع الله والتي أكد خلالها: تعدّ شركة أكاكوس من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا حيث تقوم بتشغيل حقل الشراره الواقع بعقود الامتياز 115 و186، وقد بلغ معدل إنتاج الشركة نحو 272 ألف برميل يوميا خلال عام2021، وتساهم الشركة بنسبة (8%) من الاحتياطي الكلي بليبيا.”

كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها علي الوجه الأكمل.

وأكد رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة “أكاكوس” عصام البشتي أن تقليص الميزانيات في السنوات السابقة أدى إلى عجز الشركة عن تنفيذ بعض مشاريعها.

وفي الختام طالب صنع الله مسؤولي شركة “أكاكوس” بتصحيح الوضع المالي للشركة، وإعداد خطة عمل واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها بطريقة لا تؤثر على الاحتياطيات، وذلك بالقيام بالدراسات المكمنية، والعمل على تطوير حقول الشركة الصغيرة وإعطائها الأولوية في ميزانية الشركة، وإعادة النظر في كل المشاريع المتعثرة.

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