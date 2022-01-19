“العكاري”: للأمانة هذه الأخبار لا تتماشى مع سعر الصرف 4.5 .. ويوضح عدة تفاصيل

كتب عضو لجنة سعر الصرف والخبير المصرفي “مصباح العكاري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: 88 دولار للبرميل إحتمال زيادة القدرة الإنتاجية للحقول النفطية وخاصةً عودة بعض الحقول مقفلة منذ فترة.

وتابع قائلاً: للأمانة هذه الأخبار لا تتماشى مع سعر الصرف 4.5 دينار لو فقط نبتعد عن الأنانية وحب الذات ونتناسى خلافتنا من أجل بلادنا ونوحد مؤسساتنا في ظل هذه الظروف المشجعة وتتناغم السياسات الثلاثة ( نقدية – تجارية – مالية )

وإختتم العكاري بالقول: ليبيا أكبر من الجميع يكفي خلافات يدفع ثمنها الوطن والمواطن.

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