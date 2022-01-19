المؤسسة الوطنية للنفط  تطالب إدارة “أكاكوس” الجديدة بتصحيح وضعها المالي 

طرابلس 19 يناير 2022 (وال) -عقد صباح اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية بطرابلس، الاجتماع السنوي لشركة “أكاكوس” للعمليات النفطية للعام 2021.

وذلك خلال اليوم الختامي لأعمال اجتماعات الجمعية العمومية للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وألتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة ادارة المشغل بشركة “أكاكوس” عصام البشتي، وعضوي مجلس الإدارة أسامة اللطعي، وصلاح عبد السلام، ورئيس لجنة الملاك نورالدين شقمان، وعضو لجنة الملاك أشرف العبار، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، والمختصون من المؤسسة والشركة.

وقدم صنع الله خلال الاجتماع شكره وتقديره إلى لجنة الإدارة السابقة للشركة ولجميع العاملين بالمقر الرئيسي والحقول، و ميناء الزاوية، متمنيا التوفيق للجنة الإدارة الجديدة التي حثها على الاستفادة من الميزانية الاستثنائية ( 2019-2020 ) في تنفيد البرامج التطويرية المتعثرة للمساهمة في رفع معدلات الإنتاج.

وأضاف صنع الله “تعد شركة أكاكوس من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، حيث تقوم بتشغيل حقل الشرارة الواقع بعقود الامتياز ( 115 و186)، وقد بلغ معدل إنتاج الشركة نحو ( 272 ) ألف برميل يوميا خلال عام2021، وتساهم الشركة بنسبة (8%) من الاحتياطي الكلي بليبيا.”

كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، اضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل، وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها علي الوجه الأكمل.

من جهته، ثمن رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة “أكاكوس” عصام البشتي، جهود رئس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ودعمهم المستمر، اضافة لمساندتهم للرفع من كفاءة الشركة، كذلك تقدم بالشكر لكل العاملين بالشركة لجهودهم المبذولة للحفاظ على معدلات الإنتاج، موضحا أن تقليص الميزانيات في السنوات السابقة أدى إلى عجز الشركة عن تنفيذ بعض مشاريعها.

وجرى خلال الاجتماع عرض أنشطة إدارات الشركة المختلفة، في مجال الصحة والسلامة والبيئة والأمن، حيث أكدت الشركة خلال عرضها أن الوضع الأمني مستقر بمختلف مواقع الشركة مقارنة بالسنوات الماضية، كما جرى الاطلاع على حسن سير العمليات وبرامج الحفر التطويري، وصيانة الآبار، والمشاريع المتعلّقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بجزيل شكرهم وتقديرهم لكل العاملين في شركة “أكاكوس” لجهودهم المبذولة لإعادة الإنتاج في ظل الظروف الاستثانية التي مرت بها الشركة والتي كان أبرزها الإقفالات، كما طالبوا مسؤولي الشركة بضرورة التقيد والعمل بملاحظات هيئة مراقبة الشركة.

من جهته، جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، شكره لإدارة الشركة على إعداد العرض المقدم ضمن الاجتماع والذي تناول الوضع الحالي للشركة والمشاكل التي تمر بها، مشددا على أهمية التواصل مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، وتنفيذ تعليماتهم بخصوص الإجراءات الاحتزارية المتعلقة بفايروس كورونا، باعتبار أن سلامة العاملين بالقطاع من الأولويات القصوى لإدارة المؤسسة.

كما طالب مسؤولي شركة “أكاكوس” بتصحيح الوضع المالي للشركة، وإعداد خطة عمل واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها بطريقة لا تؤثر على الاحتياطيات، وذلك بالقيام بالدراسات المكمنية، والعمل على تطوير حقول الشركة الصغيرة وإعطائها الأولوية في ميزانية الشركة، وإعادة النظر في كل المشاريع المتعثرة.(وال طرابلس ) ب خ / س خ.

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