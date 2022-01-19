المؤسسة الوطنية للنفط  تطالب إدارة “أكاكوس” الجديدة بتصحيح وضعها المالي 

طرابلس 19 يناير 2022 (وال) -عقد صباح اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية بطرابلس، الاجتماع السنوي لشركة “أكاكوس” للعمليات النفطية للعام 2021.
وذلك خلال اليوم الختامي لأعمال اجتماعات الجمعية العمومية للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وألتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ورئيس لجنة ادارة المشغل بشركة “أكاكوس” عصام البشتي، وعضوي مجلس الإدارة أسامة اللطعي، وصلاح عبد السلام، ورئيس لجنة الملاك نورالدين شقمان، وعضو لجنة الملاك أشرف العبار، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، والمختصون من المؤسسة والشركة.
وقدم صنع الله خلال الاجتماع شكره وتقديره إلى لجنة الإدارة السابقة للشركة ولجميع العاملين بالمقر الرئيسي والحقول، و ميناء الزاوية، متمنيا التوفيق للجنة الإدارة الجديدة التي حثها على الاستفادة من الميزانية الاستثنائية ( 2019-2020 ) في تنفيد البرامج التطويرية المتعثرة للمساهمة في رفع معدلات الإنتاج.
وأضاف صنع الله “تعد شركة أكاكوس من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، حيث تقوم بتشغيل حقل الشرارة الواقع بعقود الامتياز ( 115 و186)، وقد بلغ معدل إنتاج الشركة نحو ( 272 ) ألف برميل يوميا خلال عام2021، وتساهم الشركة بنسبة (8%) من الاحتياطي الكلي بليبيا.”
كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، اضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية من حيث التدريب والتأهيل، وإقحامها في جميع الأعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها علي الوجه الأكمل.
من جهته، ثمن رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة “أكاكوس” عصام البشتي، جهود رئس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ودعمهم المستمر، اضافة لمساندتهم للرفع من كفاءة الشركة، كذلك تقدم بالشكر لكل العاملين بالشركة لجهودهم المبذولة للحفاظ على معدلات الإنتاج، موضحا أن تقليص الميزانيات في السنوات السابقة أدى إلى عجز الشركة عن تنفيذ بعض مشاريعها.
وجرى خلال الاجتماع عرض أنشطة إدارات الشركة المختلفة، في مجال الصحة والسلامة والبيئة والأمن، حيث أكدت الشركة خلال عرضها أن الوضع الأمني مستقر بمختلف مواقع الشركة مقارنة بالسنوات الماضية، كما جرى الاطلاع على حسن سير العمليات وبرامج الحفر التطويري، وصيانة الآبار، والمشاريع المتعلّقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بجزيل شكرهم وتقديرهم لكل العاملين في شركة “أكاكوس” لجهودهم المبذولة لإعادة الإنتاج في ظل الظروف الاستثانية التي مرت بها الشركة والتي كان أبرزها الإقفالات، كما طالبوا مسؤولي الشركة بضرورة التقيد والعمل بملاحظات هيئة مراقبة الشركة.
من جهته، جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، شكره لإدارة الشركة على إعداد العرض المقدم ضمن الاجتماع والذي تناول الوضع الحالي للشركة والمشاكل التي تمر بها، مشددا على أهمية التواصل مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، وتنفيذ تعليماتهم بخصوص الإجراءات الاحتزارية المتعلقة بفايروس كورونا، باعتبار أن سلامة العاملين بالقطاع من الأولويات القصوى لإدارة المؤسسة.
كما طالب مسؤولي شركة “أكاكوس” بتصحيح الوضع المالي للشركة، وإعداد خطة عمل واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها بطريقة لا تؤثر على الاحتياطيات، وذلك بالقيام بالدراسات المكمنية، والعمل على تطوير حقول الشركة الصغيرة وإعطائها الأولوية في ميزانية الشركة، وإعادة النظر في كل المشاريع المتعثرة.(وال طرابلس ) ب خ / س خ.
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