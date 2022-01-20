وكالة فرنسية: صنع الله يطالب الحكومة بالاستثمار لقطاع النفط في البلاد

ذكرت وكالة فرانس 24 الفرنسية اليوم الأربعاء إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله استنكر نقص الاستثمار الحكومي لقطاع النفط في البلاد.

وأضافت الوكالة الفرنسية نقلا عن صنع الله قوله: إن في عام 2021 ، تلقينا 11 في المائة فقط من ميزانية الدولة المخصصة لقطاع النفط والغاز، بعد عامين من عدم تلقي التمويل وتراكم “ديون كبيرة”.

وتابع صنع الله بالقول من خلال المؤتمر الصحفي اليوم في طرابس: رغم ذلك حققنا مستويات انتاج عالية .

وأكد من جانبه إن المؤسسة الوطنية للنفط تحاول الحفاظ على مستوى إنتاج يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا لكنها تأمل في استثمار الدولة من أجل تعزيز الإنتاج.

كما أن لدينا معدات عمرها 60 عاما بحاجة الى استبدال لكن هذا غير ممكن لأننا لا نملك الميزانية بحسب ما قاله صنع الله .

وقال: المشاجرة و الخلافات لا تهمنا كل ما يهم هو فقط الإنتاج وفقا للوكالة .

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