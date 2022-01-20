«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الخميس 20 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 20 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.584 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2033 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2471 دينار، والليرة التركية 0.3395 دينار، والدولار الكندي 3.6705 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.222 دينار، والدرهم الإماراتي 1.248 دينار، والدينار التونسي 1.5881 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4956 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 20 يناير 2021: