وال| شركة الأجنحة للطيران تنفي إفلاسها وتوقفها عن العمل

بنغازي 20 يناير 2022 (وال) _ فند الأستاذ (زياد الصيد) مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة لشركة الأجنحة للطيران _ لوكالة الأنباء الليبية _كل الأخبار المتداولة حول إغلاق الشركة وتعرضها للإفلاس.

وأكد الصيد: سير جميع الرحلات اليوم وعدم توقفها، مضيفا أن حجوزات الزبائن سارية، و لايوجد أي مشاكل تحول دون مواصلة تقديم خدمتها للزبائن

وأشار الصيد إلى أن كل ماتتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي عبارة عن شائعات مغرضة ولا صحة لها.

و أوضح في الختام، أن الشركة قامت ببيان تنفي فيه تلك الشائعات. (وال _ بنغازي) ح س / ه ع

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