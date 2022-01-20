صنع الله يشدد على ضرورة توسع شركة “البحر الأبيض المتوسط” في مهام عملها وتفعيل دور الشركات التابعة لها

عُقد يوم أمس الأربعاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بطرابلس، اجتماع الجمعية العمومية لشركة “البحر الأبيض المتوسط ” للخدمات النفطية المساهمة لعام 2021، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة والجمعية العمومية مصطفى صنع الله، وحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والجمعية العمومية)، ورئيس مجلس إدارة “البحر الأبيض المتوسط” نجمي كريم، ورئيس مجلس إدارة شركة “الجوابي” بشير الأشهب، ورئيس مجلس إدارة شركة “ميداويل” محمد الأخطل، والمدير التنفيذي لشركة “مرزق” خليفة عبد الصادق، وأعضاء مجلس ولجان إدارة الشركات التابعة لشركة البحر المتوسط، والمديرون العامون ومديرو الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة، ورئيس وعضو هيئة مراقبة الشركة.
حيث شدد صنع الله، خلال كلمة له في مستهل الاجتماع، على ضرورة توسع شركة “البحر الأبيض المتوسط” في مهام عملها وتفعيل دور الشركات التابعة والمملوكة لها، وخص بالذكر شركة “الجوابي” العقارية، مؤكداً أن إدارة المؤسسة تعوّل عليها لمواكبة سوق العقارات باعتبارها من الشركات العريقة سابقاً في المجال وسوق الأعمال في لندن.
وفي السياق ذاته أوضح صنع الله، أن إدارة المؤسسة تعوّل على شركة “مرزق” كثيرًا في زيادة إيرادات شركة “البحر الأبيض المتوسط” وعودة النفع على المؤسسة والدولة الليبية.
كما وجه مسؤولي شركة “البحر الأبيض المتوسط” إلى تفعيل دور شركة “ميداويل” بألمانيا لكي تتمكن من تأدية دورها المنوط بها على أكمل وجه، وذلك من خلال العمل على وضع إستراتيجية جديدة للشركة وإعادة هيكلتها وفق ما وجهت به الجمعية العمومية في شهر أكتوبر من العام الماضي، حتي تواكب التطورات الحديثة في الدولة الألمانية وتكون رائدة من رواد الشركات العقارية في المنطقة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط نجمي كريم، بأن الهدف الأساسي لشركة مرزق هو دعم شركات القطاع في العديد من المجالات، مثل الاستشارات والدراسات الهندسية والمكمنية والتدريب والتوريد وغيرها، إضافة إلى دعم المؤسسة في التواصل مع الشركات العالمية وتعزيز المكانة المرموقة للمؤسسة خارج ليبيا.
وشهد الاجتماع عرض نشاط شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها “الجوابي، ميداويل، مرزق” لسنة 2021، والتطرق لأبرز الأعمال المنجزة خلال هذا العام، ومناقشة الميزانية التقديرية للأعمال المقترحة لعام 2022، لضمان زيادة نشاط الشركة في مجال الخدمات النفطية، كما قدمت هيئة المراقبة بالشركة تقريرها الذي شمل جملة من الملاحظات للشركة.
وعن الأعمال المنوطة بالشركة، أوضح صنع الله، أن أحد أهداف المؤسسة هو الحصول على المواد من مصدرها بأسعار أقل مع ضمان جودتها.
وبالحديث عن شركة “الجوابي”، أوضح المهندس صنع الله، أن وضع الشركة جيد، مؤكدا أنها بحاجة لتوسع مدروس بالتنسيق مع شركة “ البحر الأبيض المتوسط”، كما عرج على أملاك وأصول الشركة بالخارج، معرباً عن فخر إدارة المؤسسة بامتلاكها والمحافظة عليها.
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