صنع الله يشدد على ضرورة توسع شركة “البحر الأبيض المتوسط” في مهام عملها وتفعيل دور الشركات التابعة لها

عُقد يوم أمس الأربعاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بطرابلس، اجتماع الجمعية العمومية لشركة “البحر الأبيض المتوسط ” للخدمات النفطية المساهمة لعام 2021، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة والجمعية العمومية مصطفى صنع الله، وحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والجمعية العمومية)، ورئيس مجلس إدارة “البحر الأبيض المتوسط” نجمي كريم، ورئيس مجلس إدارة شركة “الجوابي” بشير الأشهب، ورئيس مجلس إدارة شركة “ميداويل” محمد الأخطل، والمدير التنفيذي لشركة “مرزق” خليفة عبد الصادق، وأعضاء مجلس ولجان إدارة الشركات التابعة لشركة البحر المتوسط، والمديرون العامون ومديرو الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة، ورئيس وعضو هيئة مراقبة الشركة.

حيث شدد صنع الله، خلال كلمة له في مستهل الاجتماع، على ضرورة توسع شركة “البحر الأبيض المتوسط” في مهام عملها وتفعيل دور الشركات التابعة والمملوكة لها، وخص بالذكر شركة “الجوابي” العقارية، مؤكداً أن إدارة المؤسسة تعوّل عليها لمواكبة سوق العقارات باعتبارها من الشركات العريقة سابقاً في المجال وسوق الأعمال في لندن.

وفي السياق ذاته أوضح صنع الله، أن إدارة المؤسسة تعوّل على شركة “مرزق” كثيرًا في زيادة إيرادات شركة “البحر الأبيض المتوسط” وعودة النفع على المؤسسة والدولة الليبية.

كما وجه مسؤولي شركة “البحر الأبيض المتوسط” إلى تفعيل دور شركة “ميداويل” بألمانيا لكي تتمكن من تأدية دورها المنوط بها على أكمل وجه، وذلك من خلال العمل على وضع إستراتيجية جديدة للشركة وإعادة هيكلتها وفق ما وجهت به الجمعية العمومية في شهر أكتوبر من العام الماضي، حتي تواكب التطورات الحديثة في الدولة الألمانية وتكون رائدة من رواد الشركات العقارية في المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط نجمي كريم، بأن الهدف الأساسي لشركة مرزق هو دعم شركات القطاع في العديد من المجالات، مثل الاستشارات والدراسات الهندسية والمكمنية والتدريب والتوريد وغيرها، إضافة إلى دعم المؤسسة في التواصل مع الشركات العالمية وتعزيز المكانة المرموقة للمؤسسة خارج ليبيا.

وشهد الاجتماع عرض نشاط شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها “الجوابي، ميداويل، مرزق” لسنة 2021، والتطرق لأبرز الأعمال المنجزة خلال هذا العام، ومناقشة الميزانية التقديرية للأعمال المقترحة لعام 2022، لضمان زيادة نشاط الشركة في مجال الخدمات النفطية، كما قدمت هيئة المراقبة بالشركة تقريرها الذي شمل جملة من الملاحظات للشركة.

وعن الأعمال المنوطة بالشركة، أوضح صنع الله، أن أحد أهداف المؤسسة هو الحصول على المواد من مصدرها بأسعار أقل مع ضمان جودتها.

وبالحديث عن شركة “الجوابي”، أوضح المهندس صنع الله، أن وضع الشركة جيد، مؤكدا أنها بحاجة لتوسع مدروس بالتنسيق مع شركة “ البحر الأبيض المتوسط”، كما عرج على أملاك وأصول الشركة بالخارج، معرباً عن فخر إدارة المؤسسة بامتلاكها والمحافظة عليها.

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