5 اتفاقات بين ليبيا ومصر حول دخول البضائع والسيارات بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، اجتماعا بين مصلحتي الجمارك الليبية والمصرية، حول حركة تنقل البضائع والأفراد بين الجانبين الليبي والمصري.

وعقد الاجتماع بالتنسيق مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية وبتكليف من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج.

وترأس الجانب الليبي العميد سليمان علي وأعضاء من الجمارك ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، كما حضر من الجانب المصري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات عبد البر.

وقال الجراري، لأخبار ليبيا24، إنه تم التباحث حول المشاكل والعراقيل التي تعيق حركة تنقل البضائع والأفراد وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين سنة 1990.

5 اتفاقات بين ليبيا ومصر

وأكد الجراري أنه تم الاتفاق على، السماح بدخول البضائع الموردة للشركات الليبية بفتح الاعتمادات المصرفية عن طريق البر.

وأضاف، كما تم الاتفاق على السماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي عن طريق البر . وبدخول سيارات الإسعاف الليبية للأراضي المصرية.

وأوضح رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، أنه جرى تشكيل لجنة من الجمارك الليبية والجمارك المصرية لإعداد خطة تنظيم دخول السيارات الليبية الخاصة حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة. وقال، إنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل النادي الليبي للسيارات، واستعمال التربتك منه.

وأضاف الجراري، أنه تمت مناقشة بعض الموضوعات الأخرى في سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل اللجنة الليبية من الجمارك بعد عودة الوفد الليبي إلى ليبيا.