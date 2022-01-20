عاجل.. الإنطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف المركزي

‎أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ علي الحبري في لقائهما اليوم الخميس الإنطلاق الفعلي لعملية اعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة.

كما تم خلال الاجتماع توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة اعادة التوحيد المتفق عليها.

وبحسب المركزي فخارطة اعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

‎وقد أفادا المحافظ ونائبه على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وكان مصدر مصرفي قد أكد حصرياً لصدى الاقتصادية الأمس على لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بتونس

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