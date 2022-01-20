الكبير والحبري يعلنان انطلاق عملية توحيد المصرف المركزي

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، خلال لقاءه نائب المحافظ علي الحبري اليوم الخميس.

وأوضح المصرف عبر صفحته الرسمية، أنه جرى خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة، لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي فإن الخارطة ستكون ضمن أربع مراحل، ينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

وذكر المصرف أن المحافظ ونائبه أكدا على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل لإنجاز هذا الاستحاق الوطني المهم.

يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري اتفقا في ديسمبر الماضي على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي، بناء على الخطة المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية “ديلويت” التي انتهت من عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

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