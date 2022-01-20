“المركزي” يعلن انطلاق عملية توحيده على أربع مراحل

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيده.

وقال المصرف –في بيان له على صفحته الرسمية- إنهم وقعوا عقدا مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لتقديم الاستشارة ودعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن خارطة طريق التوحيد ستكون ضمن أربع مراحل؛ سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف الموحد يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

وأكد المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري على ضرورة التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.