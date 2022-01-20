“المركزي” يحذر المصارف التجارية من “التشوهات المحاسبية”

حذر مصرف ليبيا المركزي مدراء المصارف التجارية من التصرف في احتياطي إعادة تقييم سعر الصرف.

وأضاف مدير إدارة الرقابة المصرفية أسامة الشكري في خطابه أن المركزي لاحظ قيام بعض المصارف التجارية بالتصرف في فروقات إعادة التقييم دون النظر للمشكلات التي تنشأ عن عدم وعيها، واصفًا هذه التصرفات بالتشوهات المحاسبية.

ونبّه الشكري مديري المصارف إلى أن مخالفة هذه التعليمات يعرضها لأقصى الغرامات، إضافة إلى عقوبات تأديبية، مؤكدًا أن الحفاظ على الاحتياطي سيوجّه لتغطية فجوة المخصصات ورفع رؤوس الأموال بالمصارف.

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