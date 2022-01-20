شركة أكاكوس النفطية تؤكد على استقرار الوضع الأمني بمختلف مواقعها

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أكدت، شركات أكاكوس النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، على استقرار الوضع الأمني بمختلف مواقعها مقارنة بالسنوات الماضية.
جاء ذلك، في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، حول اليوم الختامي لأعمال اجتماعات الجمعية العمومية للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وشركة أكاكوس من أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في ليبيا. وتقوم الشركة بتشغيل حقل الشرارة وقد بلغ معدل إنتاج الشركة نحو 272 ألف برميل يوميا خلال عام2021. وتساهم الشركة بنسبة (8%) من الاحتياطي الكلي بليبيا.
وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بجزيل شكرهم وتقديرهم لكل العاملين في شركة “أكاكوس” لجهودهم المبذولة لإعادة الإنتاج في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها.
وقالت، المؤسسة الوطنية للنفط، إن مصطفى صنع الله طالب مسؤولي شركة “أكاكوس” بتصحيح الوضع المالي للشركة. ودعاهم لإعداد خطة عمل واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها بطريقة لا تؤثر على الاحتياطيات.
كما طالب صنع الله الشركة، بالعمل على تطوير حقول الشركة الصغيرة وإعطائها الأولوية في ميزانية الشركة، وإعادة النظر في كل المشاريع المتعثرة.
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