عون لـ”218″: استرجاع أكثر من 2,3 مليار دولار

كشف وزير النفط والغاز محمد عون في تصريح لـ “218” عن استرجاع الوزارة أكثر من 2,3 مليار دولار أمريكي كانت مستحقة على شركات “كونكو فيليبس – هيس – توتال” في شكل إيجارات وإتاوات وضرائب شهرية.

وأضاف أن المبلغ المسترد هو جزء من إجمالي القيمة البالغة أكثر من خمسة مليارات دولار تخلفت الشركات في سدادها منذ أكتوبر 2020، معتبرًا أن التأخر في السداد كان بمثابة قرض بدون فوائد لم يستفد منها الشعب الليبي، بحسب وصفه.

وحمّل “عون” المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية هذا الإجراء بسبب خطاب رئيسها مصطفى صنع الله لإدارة متابعة الشركات الذي منح غطاء لهذه الشركات أخّرها عن دفع المبلغ.

واسترشد “عون”، في كلمته، بتقرير مصرف ليبيا المركزي الذي أوضح العجز في مصروفات العملات الأجنبية نظير التأخر في السداد.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة كان قد وافق في نوفمبر الماضي على بيع حصة شركة هيس الأمريكية البالغة 8 % في امتياز الواحة لصالح كونكو فيليبس وشركة توتال بتوصيات من رئيس اللجنة الفنية لشؤون النفط، ووكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار، مما دفع هيئة الرقابة الإدارية بمكاتبة الدبيبة إلى إيقاف أي إجراءات تتعلق بإتمام الصفقة حتى انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم هذا الملف بشكل كامل، مرجعة السبب إلى ما قد يترتب على بيع الحصة من أضرار جسيمة تمسّ مقدرات ومصالح الدولة الليبية.

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