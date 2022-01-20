مذكرة تفاهم “مصرية كورية جنوبية” للتعاون الاقتصادي والتجاري

وقّعت وزارة التجارة والصناعة المصرية، مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين الجامع، في تصريحات صحافية، نقلها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن مذكرة التفاهم تهدف لإجراء دراسة مشتركة حول الجدوى لإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وتحديد المنافع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، مثل تجارة السلع والخدمات وتعزيز التنمية الصناعية والتعاون في مجال سلاسل التوريد.

وأوضحت “الجامع”، ضمن تصريحاتها، أن العلاقات التجارية شهدت انتعاشًا ملحوظًا حيث بلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2021، مليارًا و890 مليون دولار.

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