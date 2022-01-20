وزير الزراعة يبحث مع وكيل الخارجية سبل الإستفادة من الإتفاقيات الدولية

طرابلس 20 يناير 2021 (وال) _التقى وزير الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور “حمد المريمي” بوكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات السيد “عمر كتي”، وذلك لمناقشة نتائج زيارة السيد الوكيل إلى مقر المجلس الدولي للزيتون بالعاصمة الإسبانية مدريد نهاية الشهر الماضي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية استعراض إتفاقيات التعاون في مجال الزراعة الموقعة مع عدد من الدول، وطرق الإستفادة المثلى منها.

كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال