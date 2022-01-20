وزارة التخطيط تعقد اجتماع حول آثر الإنفاق العام للاقتصاد الوطني خلال فترة 2021-2022

عقد صباح اليوم بمقر ديوان وزارة التخطيط اجتماع تمحور حول تأثير الانفاق التنموي على الناتج المحلي الإجمالي والناتج النفطي و غير النفطي برئاسة وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية فاخر بوفرنة.

وتمحور الاجتماع حول اتجاهات النمو وأثر الانفاق العام للاقتصاد الوطني خلال الفترة 2020-2021 و تضمنت المحاور التالي: النمو في الناتج المحلي والإجمالي وأثر الانفاق على النمو الاقتصادي والانفاق الاستثماري الإجمالي.

وتمحور الاجتماع حول اتجاهات النمو وأثر الانفاق العام للاقتصاد الوطني خلال الفترة 2020-2021 و تضمنت المحاور التالي: النمو في الناتج المحلي والإجمالي وأثر الانفاق على النمو الاقتصادي والانفاق الاستثماري الإجمالي.

وخلال الاجتماع قام وزير التخطيط بإبداء استفساراته حول منهجية التقديرات ومدى دقة البيانات الواردة في المذكرة وإمكانية تحسينها.

وأوضح مدير إدارة الحسابات القومية أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة للعامين 2020-2021م انها بيانات أولية اعتمدت على بيانات صادرة عن المصرف المركزي وتشمل الانفاق الفعلي في الميزانية العامة وبيانات عن الصادرات والواردات.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على مراجعة التقديرات الأولية للعامين 2020-2021م وتضمينها في نشرة الحسابات القومية لتغطية الفترة 2006-2021 وبشكل منفصل.

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