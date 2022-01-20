الحكومة تستثني سيارات النقل والركوبة من تحديد سنة الصنع

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قرارًا ينصّ على استثناء سيارات الركوبة والنقل الخفيف من شرط تحديد سنة الصنع عند الاستيراد، على أن يسري هذا القرار لمدة ستة أشهر حتى نهاية يونيو من العام الجاري.

من جهته، وجّه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إدارة مصلحة الجمارك موافقة الوزارة الإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها عن عشر سنوات عند الاستيراد تنفيذا لقرار الحكومة.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع مطالب تجار السيارات وشركات الشحن الإفراج عن عدد من السيارات احتجزت بالموانئ الليبية على خلفية عدم مطابقتها شروط قرار الاستيراد ما تسبب في تكدس عدد كبير من السيارات على أرصفة الموانئ.

يُذكر أن هذا الاستثناء هو الثاني بعد أن اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرارًا في وقت سابق سمح بموجبه الإفراج عن السيارات المستوردة الموجودة في الموانئ كافة، التي يفوق عمرها عشر سنوات حتى نهاية العام الماضي في إطار تنظيم استيراد السيارات وفقًا للضوابط والشروط المحددة.

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