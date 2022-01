أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوى منذ 2014

هبطت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 87.95 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبطت بما يزيد عن دولار في وقت سابق، وكان خام القياس الأوروبي قد صعد إلى 89.17 دولار للبرميل أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2014، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير شباط 6 سنتات أو 0.1% إلى 86.90 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق. وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91 دولار أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2014. وينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير شباط اليوم الخميس، في حين بلغت قيمة العقد الأكثر تداولا لتسليم مارس آذار 85.41 دولار للبرميل، بانخفاض 0.5%. وذكرت وسائل إعلام أن انخفاض أسعار الذهب الأسود اليوم جاء مع قيام المستثمرين بجني الارتفاع بعد موجة صعود شهدتها الأسواق لمدة شهر، لكن الطلب القوي ومخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات على المدى القصير يواصلان دعم أسعار النفط.

