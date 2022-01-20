المركزي يرسل شحنة سيولة إلى سبها بقيمة 60 مليون دينار

أعلن المصرف المركزي عن إرسال شحنة سيولة إلى مدينة سبها بقيمة 60 مليون دينار، وذلك لتوزيعها على فروع المصارف التجارية في المدينة.

هذا وأكد المركزي استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات إلى كافة فروع المصارف في البلاد وفقا لخطته المتبعة بتوزيع السيولة.

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