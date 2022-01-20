اقتصاد

العامة للكهرباء تعلن عن سرقة 3300 متر من أسلاك الكهرباء بمنطقتي قصر بن غشير وسوق الخميس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك الكهرباء في عدد من مناطق البلاد الأمر الذي يتسبب في انقطاع الكهرباء عن المواطنين وخسائر مادية للشركة.

حيث قامت مجموعات خارجة عن القانون بسرقة 1050 متر من أسلاك ضغط عالي على خط الترهوني من 30 المجرورة بدائرة توزيع قصر بن غشير ، كما قامت بسرقة 750 متر من أسلاك ضغط عالي على خط السني من 30 النهر ، وكذلك سرقة 300 متر من أسلاك ضغط منخفض على نفس الخط بدائرة توزيع قصر بن غشير، ٠كما قامت أيضاً بسرقة 1200 متر من أسلاك ضغط عالي على خط الديلي من فرعية السباك بدائرة توزيع سوق الخميس التابعة لإدارة توزيع ترهونة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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