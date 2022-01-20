العامة للكهرباء تعلن عن سرقة 3300 متر من أسلاك الكهرباء بمنطقتي قصر بن غشير وسوق الخميس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك الكهرباء في عدد من مناطق البلاد الأمر الذي يتسبب في انقطاع الكهرباء عن المواطنين وخسائر مادية للشركة.

حيث قامت مجموعات خارجة عن القانون بسرقة 1050 متر من أسلاك ضغط عالي على خط الترهوني من 30 المجرورة بدائرة توزيع قصر بن غشير ، كما قامت بسرقة 750 متر من أسلاك ضغط عالي على خط السني من 30 النهر ، وكذلك سرقة 300 متر من أسلاك ضغط منخفض على نفس الخط بدائرة توزيع قصر بن غشير، ٠كما قامت أيضاً بسرقة 1200 متر من أسلاك ضغط عالي على خط الديلي من فرعية السباك بدائرة توزيع سوق الخميس التابعة لإدارة توزيع ترهونة .

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