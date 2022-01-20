اللجنة المالية النيابية تناقش قانون المُرتبات المُوحّد

ناقشت لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الخميس، بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس، قانون المرتبات المُوحّد لجميع العاملين بالدولة وإبداء الملاحظات على المقترح المُقدم بهذا الشأن.

وأضاف الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان، أن اللجنة ناقشت كذلك قانون المحافظ الاستثمارية والارتباط مع اللجنة المُشكّلة من صندوق الإنماء الاجتماعي، لبحث الآليات لإخراج قانون معدومي الدخل ومرتبات المحافظ.

يُشار إلى أن الحكومة شكّلت في وقت سابق لجنة وزارية لإعداد قانون مُوحّد للمرتبات، في مسعاها للحد من التباين الكبير في مرتبات شاغلي الوظيفة العامة، قبل أن تُقدّمه لمجلس النواب للاعتماد الذي أحاله بدوره للجنة المالية في المجلس لتقييمه وإدخال التعديلات على نصوصه.

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