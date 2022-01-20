اقتصاد

بلدية الأبيار تبحث مع وزارة المواصلات ومصلحة الطرق المشاريع المتعاقد عليها بالبلدية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الأبيار 20 يناير 2022 (وال)- عقد عميد بلدية الأبيار محمد ربيش القطراني الخميس، اجتماعًا مع وكيل وزارة المواصلات، ورئيس مصلحة الطرق والجسور بمكتبه بالمصلحة بمدينة طرابلس، لمراجعة جميع المشاريع المتعاقد عليها ببلدية الأبيار والمتعلقة بالطرق جميعًا.
هذا وخلص الاجتماع الاتفاق بإحالتة المشاريع إلى وزارة التخطيط؛ لأصدار التفويضات المالية للشركات المنفذة لهذه المشاريع.
ونوه عميد بلدية الأبيار لجهود رئيس ديوان المواصلات بالمنطقة الشرقية مرعي الشهيبي، والمهندس نوري عبد ربه اغريبيل، لمتابعة هذه المشاريع ومجهوداتهم المبذولة. (وال) أ ف/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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