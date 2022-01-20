تسيير أول رحلة جوية لحقل الغاني النفطي

أفادت شركة الهروج للعمليات النفطية عن استقبال حقل الغاني النفطي لأول رحلة جوية رسمية، عبر المهبط الترابي، في إطار المرحلة الثانية من مشروع إعادة الإنتاج للحقل.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة أتت تنفيذاً لتعليمات ومتابعة لجنة الإدارة بالشركة طيلة الأشهر الماضية، بعد تجهيز المطار وفق لوائح وشروط مصلحة الطيران المدني، واختبار جاهزية أطقم السلامة وتركيب أجهزة الاتصالات، وكذلك إتمام إجراءات التصريح والتراخيص.

يُذكر أن احتياطيات الحقل الذي دخل الإنتاج عام 1980 تُقدّر بـ 550 ألف برميل، بجانب احتياطيات أخرى من النفط الكبريتي واحتياطيات من النفط اللاكبريتي، وتُعد محطة حقل الغاني الرئيسة بمثابة مرفق لمعالجة النفط، وهي تتكون من أجهزة للفصل، وأخرى للمعالجة، وجهاز لإزالة الأملاح، ومرافق للتخزين والشحن.

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