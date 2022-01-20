اتفاق “ليبي مصري” على تسهيل حركة نقل البضائع بين البلدين

اتفق الجانبان الليبي والمصري على تسهيل حركة الأفراد ونقل البضائع بين الجانبين، والسماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي.

جاء ذلك خلال اجتماع مصلحتَي الجمارك الليبية والمصرية، الذي عُقد بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، حيث جرى استعراض للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وسُبل تفعيلها، بالإضافة لتشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد خطة تنظيم حركة التنقل عبر المنافذ البرية المشتركة.

يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت انفتاحاً لافتاً عقب توقيع حكومة الوحدة لعقود إنشائية وخدمية ضخمة مع شركات مصرية، وتدشين منظومة إلكترونية لتنظيم سوق العمالة بين البلدين عقب تفعيل اللجنة المشتركة.

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