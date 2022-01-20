“المؤسسة النفطية” تطالب بالإسراع في مشروع تطوير التراكيب البحرية

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، المسؤولين عن إنجاز مشروع تطوير التراكيب البحرية، بوضع جدول زمني مُحدد وآلية عمل واضحة لتنظيم عملهم وضمان الإسراع بإنجاز المشروع، للمساهمة في تعزيز القدرة الإنتاجية وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية.

وأكد صنع الله خلال اجتماعه بإدارة المشروع اليوم الخميس، أن المشروع يُعدّ من أبرز التحديات الداخلية لقطاع النفط والغاز، في ظل الانحدار الطبيعي المتوقّع لإنتاج الغاز من الحقول القائمة، مشيراً لجاهزية المؤسسة لتوفير الظروف الملائمة لفريق المشروع لإنجاز أعمالهم بكفاءة عالية.

من جهته أفاد المدير العام لمشروع تطوير التراكيب البحرية جمال هويسة، أن العمل جارٍ وبطريقة متسارعة للانتهاء من التصاميم الأساسية والتفصيلية، وبالتالي إعداد مجال العمل وطرح العطاءات، كما تمت مناقشة الأعمال المستقبلية وكيفية إنجازها دون تأخير.

يُذكر أن صنع الله حذّر من انخفاض حادّ في إمدادات الغاز نتيجة لعدم تطوير الحقول القائمة، واستحداث مكامن جديدة بسبب نقص التمويل اللازم، حيث تعتمد البلاد على إمدادات الغاز في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء، ودعم المنشآت الصناعية.

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